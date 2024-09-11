По некоторым энергообъектам рф била более 40 раз - ОГП

В Украине есть объекты энергетики по которым россия наносила удары более 40 раз. Об этом сообщил первый заместитель Генерального прокурора Алексей Хоменко во время конференции высокого уровня «Объединенные ради справедливости. Ответственность за атаки на гражданские объекты», сообщает корреспондент УНН.

С начала полномасштабного вторжения рф нанесла более тысячи ударов по более чем 200 энергетических объектов Украины. Ни один регион Украины не избежал нападения на энергетическую структуру. При этом есть некоторые энергетические объекты удары по которым наносились более 40 раз. По более десяткам объектов удары применялись десятки раз - рассказал Хоменко.

По его словам, украинской энергосистеме нанесен ущерб на сумму более миллиарда долларов.

Но сейчас никто четко не может сказать сумму поскольку ее трудно вычислить и последствия продолжаются до сих пор - сказал Хоменко.

Дополнение

Премьер-министр Шмыгаль сообщал, что объекты Энергоатома защищены соответствующими средствами ПВО. Министр энергетики Герман Галущенко несет за это персональную ответственность вместе с руководителем «Энергоатома» и с военными.

Шмыгаль сообщал, что сейчас большинство объектов энергетической инфраструктуры первой очереди «Укрэнерго» уже защищены на 85%.

По его словам, Украина защищает энергообъекты первым и вторым уровнем защиты. Первый уровень защиты - это габионы с песком. Второй - это железобетонные мощные конструкции, способные выдержать прямые удары дронов, а также защищают энергообъекты от обломков ракет.