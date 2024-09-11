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По деяких енергооб’єктах рф била понад 40 разів – ОГП

По деяких енергооб’єктах рф била понад 40 разів – ОГП

Київ • УНН

 • 18860 перегляди

З початку вторгнення РФ атакувала понад 200 енергетичних об'єктів України, завдавши збитків на суму більше мільярда доларів. Деякі об'єкти зазнали понад 40 ударів, жоден регіон не уникнув нападів.

В Україні є об’єкти енергетики по яких росія завдавала ударів понад 40 разів. Про це повідомив перший заступник Генерального прокурора Олексій Хоменко під час конференції високого рівня "Об'єднані заради справедливості. Відповідальність за атаки на цивільні об’єкти", повідомляє кореспондент УНН.

З початку повномасштабного вторгнення рф завдала понад тисячу ударів по більше ніж 200 енергетичних об’єктів України. Жоден регіон України не уникнув нападу на енергетичну структуру. При цьому є деякі енергетичні об’єкти удари по яких завдавалися більше як 40 разів. По понад десятках об’єктів удари застосовувалися десятки разів

- розповів Хоменко.

За його словами, українській енергосистемі завдано збитків на суму понад мільярда доларів.

Але зараз ніхто чітко не може сказати суму оскільки її важко вирахувати й наслідки тривають досі

- сказав Хоменко.

Доповнення

Прем’єр-міністр Шмигаль повідомляв, що об'єкти Енергоатому захищені відповідними засобами ППО. Міністр енергетики Герман Галущенко несе за це персональну відповідальність разом з керівником "Енергоатома" та з військовими.

Шмигаль повідомляв, що наразі більшість об'єктів енергетичної інфраструктури першої черги "Укренерго" вже захищені на 85%.

За його словами, Україна захищає енергооб'єкти першим та другим рівнем захисту. Переший рівень захисту - це габіони з піском. Другий - це залізобетонні потужні конструкції, здатні витримати прямі удари дронів, а також захищають енергооб'єкти від уламків ракет.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаЕкономіка

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