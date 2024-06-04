Плетенчук: за прошедшие сутки ВСУ уничтожили российский "солнцепек"

Враг уменьшил свою активность, но общая тенденция наступления не уменьшается. россияне несут потери человеческие и технические, в частности за последние двое суток было уничтожено 20 орудий и одну систему "солнцепек". Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Враг последние двое суток немножко уменьшил количество штурмов, но это не значит, что общая тенденция обострения уменьшается. В какой - то момент, они ( россияне-ред.) выдыхаются, пока не подтянутся новые ресурсы - сказал Плетенчук.

По его словам, враг накопил некоторые силы, однако это количество не способно прорвать линию обороны.

По большей части, это небольшой ресурс, за счет того, что они закончили подготовку "сборной солянки" - отметил представитель.

Он рассказал, что за прошедшие сутки произошло 6 штурмов на Ореховском направлении и 5 на Херсонском.

Успеха враг не достиг, но темп боевых действий достаточно напряженный. Он применяет всю имеющуюся технику, такую как артиллерия и авиация, и тоже несет по ней потери. За прошедшие сутки они потеряли 10 орудий и такое же количество за прошедшие сутки. Среди утраченной техники россиян есть довольно редкий образец – "солнцепек". В целом, ситуация остается напряженной, но контролируемой. Каких-то достояний враг не получил - добавил Плетенчук.

Напомним

Сегодня на фронте произошло уже 28 боев, активных наступательных действий российских войск на Харьковском направлении не было, а украинские защитники принимают меры для недопущения продвижения врага на Покровском направлении.

На Херсонщине Силы обороны атаковали место базирования оккупантов