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Плетенчук: минулої доби ЗСУ знищили російський "солнцепек"

Плетенчук: минулої доби ЗСУ знищили російський "солнцепек"

Київ • УНН

 • 18294 перегляди

росіяни несуть втрати живої сили та техніки, за останні два дні Збройні Сили України знищили 20 гармат і одну російську систему "солнцепек".

Ворог зменшив свою активність, але загальна тенденція наступу не зменшується. росіяни несуть втрати людські та технічні, зокрема за останні дві доби було знищено 20 гармат та одну систему "солнцепек". Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ворог останні дві доби трошки зменшив кількість штурмів, але це не означає, що загальна тенденція загострення зменшується. В якийсь момент, вони ( росіяни - ред.) видихаються,  допоки не підтягнуться нові ресурси

- сказав Плетенчук.

За його словами, ворог накопичив деякі сили, проте ця кількість не здатна прорвати лінію оборони.

Здебільшого, це невеликий ресурс, за рахунок того, що вони закінчили підготовку "збірної солянки"

- зазначив речник.

Він розповів, що минулої доби відбулось 6 штурмів на Оріхівському напрямку та 5 на Херсонському.

Успіху ворог не досягнув, але темп бойових дій досить напружений. Він застосовує усю наявну техніку, таку як артилерія та авіація, і теж несе по ній втрати. Минулої доби вони втратили 10 гармат та таку ж кількість поза минулої доби. Серед втраченої техніки росіян є досить рідкісний зразок – "солнцепек". В цілому, ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Якихось надбань ворог не отримав

- додав Плетенчук.

Нагадаємо

Сьогодні на фронті відбулося вже 28 боїв, активних наступальних дій російських військ на Харківському напрямку не було, а українські захисники вживають заходів для недопущення просування ворога на Покровському напрямку.

На Херсонщині Сили оборони атакували місце базування окупантів02.06.24, 02:07 • 97068 переглядiв

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