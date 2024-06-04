Плетенчук: минулої доби ЗСУ знищили російський "солнцепек"

Ворог зменшив свою активність, але загальна тенденція наступу не зменшується. росіяни несуть втрати людські та технічні, зокрема за останні дві доби було знищено 20 гармат та одну систему "солнцепек". Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ворог останні дві доби трошки зменшив кількість штурмів, але це не означає, що загальна тенденція загострення зменшується. В якийсь момент, вони ( росіяни - ред.) видихаються, допоки не підтягнуться нові ресурси

За його словами, ворог накопичив деякі сили, проте ця кількість не здатна прорвати лінію оборони.

Він розповів, що минулої доби відбулось 6 штурмів на Оріхівському напрямку та 5 на Херсонському.

Успіху ворог не досягнув, але темп бойових дій досить напружений. Він застосовує усю наявну техніку, таку як артилерія та авіація, і теж несе по ній втрати. Минулої доби вони втратили 10 гармат та таку ж кількість поза минулої доби. Серед втраченої техніки росіян є досить рідкісний зразок – "солнцепек". В цілому, ситуація залишається напруженою, але контрольованою. Якихось надбань ворог не отримав