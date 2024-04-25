Плетенчук: сегодня отсутствуют какие-либо ракетные носители в Черном и Азовском морях

По состоянию на сегодняшний день ракетные носители в акватории Черного и Азовского морей отсутствуют. Сейчас есть только патрульные катера, которые осматривают участки. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сегодня отсутствуют какие-либо военные единицы в Черном море. Недалеко от берега отходили патрульные катера, но это очень малые единицы. Они могут проводить противодиверсионные мероприятия, осматривать участок, поэтому нельзя назвать это выходом в море - заявил спикер.

Он добавил, что один из ракетных носителей вышел из бухты и сразу вернулся, но он не выходил в открытое море.

Два последних носителя, которые были построены в интересах чф сейчас находятся в ростове-на-дону. Это малый ракетный корабль "туча" - он вышел вслед за предыдущим кораблем, который на прошлой неделе вышел из акватории "фмур". Сейчас он проходит внутренними водами на каспий или татарстан - сказал Плетенчук.

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