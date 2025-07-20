Плетенчук: Россия никогда не строила авианосцев, а единственный корабль этого класса был похищен у Украины

Россия за все время своего существования не построила ни одного авианосца, а единственный корабль этого класса, который сейчас есть у РФ, "Адмирал Кузнецов", Москва украла у Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-Морских Сил Вооруженных сил Украины (ВМС) Дмитрий Плетенчук, сообщает УНН.

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По его словам, эта кража не принесла россиянам счастья, ведь корабль стал обузой, а не достоянием. При этом СССР и Россия на самом деле никогда не имели авианосцев, а то, что россияне называют "авианесущий крейсер" - это просто военный корабль с палубой для небольшого количества самолетов.

Далеко не все знают, что этот авианесущий крейсер был банально украден. Когда происходило распределение Черноморского флота, россияне украинскую часть команды оставили на берегу, перегнали его в таком срочном порядке на север и включили в состав Северного флота - отметил Плетенчук.

Он подчеркнул, что у Москвы нет технологий, специализированных самолетов и возможности провести качественный ремонт крейсера.

"Россия просто не может содержать корабль в работоспособном состоянии, поскольку у него проблемы повсюду - начиная от машинного отделения и заканчивая авиационным хозяйством на палубе. Поэтому фактически "Кузнецов" стал для россиян проблемой, а не гордостью военно-морского флота", - констатировал спикер ВМС.

Напомним

Спикер ВМС ВС Дмитрий Плетенчук назвал "суицидальной миссией" возможную высадку российского десанта в Одессе. Он пояснил, что это невозможно из-за потери десантных возможностей РФ и ожидания украинских сил на побережье.

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