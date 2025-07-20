Плетенчук: росія ніколи не будувала авіаносців, а єдиний корабель цього класу був викрадений в України

росія за весь час свого існування не побудувала жодного авіаносця, а єдиний корабель цього класу, який зараз є у рф, "Адмірал Кузнєцов", москва вкрала в України. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-Морських Сил Збройних сил України (ВМС) Дмитро Плетенчук, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, ця крадіжка не принесла росіянам щастя, адже корабель став тягарем, а не надбанням. При цьому СРСР та росія насправді ніколи не мали авіаносців, а те, що росіяни називають "авіаносний крейсер" - це просто військовий корабель із палубою для невеликої кількості літаків.

Далеко не всі знають, що цей авіаносний крейсер був банально вкрадений. Коли відбувався розподіл Чорноморського флоту, росіяни українську частину команди залишили на березі, перегнали його в такому терміновому порядку на північ і включили до складу Північного флоту - зазначив Плетенчук.

Він підкреслив, що у москви немає технологій, спеціалізованих літаків та можливості провести якісний ремонт крейсера.

"росія просто не може утримувати корабель у працездатному стані, оскільки у нього проблеми усюди - починаючи від машинного відділення і завершуючи авіаційним господарством на палубі. Тому фактично "Кузнєцов" став для росіян проблемою, а не гордістю військово-морського флоту", - констатував рченик ВМС.

Нагадаємо

Речник ВМС ЗС Дмитро Плетенчук назвав "суїцидальною місією" можливу висадку російського десанту в Одесі. Він пояснив, що це неможливо через втрату десантних спроможностей рф та очікування українських сил на узбережжі.

російських кораблів у Чорному та Азовському морях не видно: Плетенчук розповів про страх окупантів перед морськими дронами