Пытались попасть в Венгрию: на Закарпатье три человека застряли в ледяной Тисе
Киев • УНН
На Закарпатье пограничники спасли трех мужчин, которые пытались нелегально попасть в Венгрию через реку Тиса. Нарушители застряли на дереве посреди ледяного течения и были спасены правоохранителями.
В Закарпатской области трое мужчин пытаясь попасть в Венгрию через Тису застряли в ледяной реке. Их спасли пограничники. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Госпогранслужбу.
На Закарпатье трое мужчин планировали попасть в Венгрию через Тису, доверившись обещаниям дельцов. Их остановило ледяное течение, а спасло только дерево посреди реки, за которое удалось зацепиться. Благодаря слаженной работе пограничников и спасателей, всех троих вытащили на берег
Сообщается, что нарушителей доставили в пограничное подразделение, где их напоили горячим чаем и предоставили возможность согреться. На мужчин составили протоколы об админправонарушениях.
Дополнение
Четырех нарушителей, которые в полночь планировали переплывать Тису, задержали в 100 метрах от границы на Закарпатье.