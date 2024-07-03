Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну агентку фсб, которая готовила новую серию воздушных атак рф на Сумщину. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Главной задачей фигурантки был сбор геолокаций и актуальной информации о местных предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Для этого агентка регулярно объезжала местность, а также "втемную" выспрашивала нужную ей информацию у своих знакомых во время бытовых разговоров, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что агентка пыталась установить контакты с бывшими и действующими работниками оборонных заводов. В случае выявления "единомышленников" она планировала привлечь их к собственной сети информаторов и предложить деньги от фсб.

Впрочем, Служба безопасности сорвала вражеские планы, задокументировала преступные действия фигурантки и задержала ее с поличным, когда агент фсб снимала один из объектов на видео.

По данным следствия, пособницей врага является бывшая медсестра, идеологическая сторонница рашизма. Женщина поддерживала связи со своими родственниками, которые проживают в рф и поддерживают вооруженную агрессию против Украины.

Именно через родственников фсб дистанционно завербовала фигурантку и определила ей куратора. Его личность уже установлена Службой безопасности. Им оказался кадровый сотрудник одного из региональных управлений фсб.

Для коммуникации между собой российский спецслужбист и его агентка использовали анонимный чат в мессенджере. При обыске у задержанной изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступных действий. сейчас следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

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