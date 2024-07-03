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Намагалася завербувати коригувальників на Сумщині: затримано агентку фсб

Київ • УНН

 • 23050 перегляди

СБУ затримала агентку фсб, яка збирала інформацію про військово-промислові підприємства Сумської області для підготовки до нових авіаударів рф.

Намагалася завербувати коригувальників на Сумщині: затримано агентку фсб

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну агентку фсб, яка готувала нову серію повітряних атак рф на Сумщину. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Головним завданням фігурантки був збір геолокацій та актуальної інформації про місцеві підприємства оборонно-промислового комплексу. Для цього агентка регулярно об’їжджала місцевість, а також "втемну" випитувала потрібну їй інформацію у своїх знайомих під час побутових розмов,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що агентка намагалася встановити контакти з колишніми та діючими працівниками оборонних заводів. У разі виявлення "однодумців" агентка планувала залучити їх до власної мережі інформаторів і запропонувати гроші від фсб.

Втім, Служба безпеки зірвала ворожі плани, задокументувала злочинні дії фігурантки і затримала її на гарячому, коли агентка фсб знімала один з об’єктів на відео.

За даними слідства, поплічницею ворога є колишня медсестра, ідеологічна прихильниця рашизму. Жінка підтримувала зв’язки зі своїми родичами, які проживають у рф і підтримують збройну агресію проти України.

Саме через родичів фсб дистанційно завербувала фігурантку та визначила їй куратора. Його особу вже встановлено Службою безпеки. Ним виявився кадровий співробітник одного з регіональних управлінь фсб.

Для комунікації між собою російський спецслужбіст та його агентка використовували анонімний чат у месенджері. При обшуку у затриманої вилучено мобільні телефони із доказами злочинних дій.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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Ольга Розгон

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