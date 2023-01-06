После циничного обстрела Херсона: в минобороны рф обвинили Украину в “нарушении перемирия”
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Российское министерство обороны обвиняет Украину в “нарушении” так называемого режима “перемирия”. Об этом говорится в сводке ведомства, передает УНН.
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“Несмотря на соблюдение сегодня 6 января с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск”, – говорится в заявлении.
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Отметим, что сегодня россия ударила по пожарной части Херсона, в результате чего, погиб один спасатель, еще четверо получили ранения. Один пожарный – в тяжелом состоянии, трое – среднем.
Также вражеские войска утром обстреляли Курахово из артиллерии. Попали в жилой квартал, один человек ранен.
Кроме того, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что никаких изменений на востоке Украины, с момента введения так называемого режима “перемирия” не произошло. россия все так же продолжает обстреливать украинские позиции.