После циничного обстрела Херсона: в минобороны рф обвинили Украину в “нарушении перемирия”

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“Несмотря на соблюдение сегодня 6 января с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск”, – говорится в заявлении.

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Отметим, что сегодня россия ударила по пожарной части Херсона, в результате чего, погиб один спасатель, еще четверо получили ранения. Один пожарный – в тяжелом состоянии, трое – среднем.

Также вражеские войска утром обстреляли Курахово из артиллерии. Попали в жилой квартал, один человек ранен.

Кроме того, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что никаких изменений на востоке Украины, с момента введения так называемого режима “перемирия” не произошло. россия все так же продолжает обстреливать украинские позиции.