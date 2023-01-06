Після цинічного обстрілу Херсона: у міноборони росії звинуватили Україну в “порушенні перемир'я”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Російське міністерство оборони звинувачує Україну в “порушенні” так званого режиму “перемир'я”. Про це йдеться у зведенні відомства, передає УНН.
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“Незважаючи на дотримання сьогодні 6 січня з 12-ї години московського часу російським угрупованням військ режиму припинення вогню, київський режим продовжив артилерійські обстріли населених пунктів і позицій російських військ”, – йдеться в заяві.
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Зазначимо, що сьогодні росія вдарила по пожежній частині Херсона, внаслідок чого, загинув один рятувальник, ще четверо дістали поранення. Один пожежний – у важкому стані, троє – середньому.
Також ворожі війська вранці обстріляли Курахове з артилерії. Влучили в житловий квартал, одна людина поранена.
Крім того, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ніяких змін на сході України, з моменту введення так званого режиму “перемир'я” не відбулося. росія так само продовжує обстрілювати українські позиції.