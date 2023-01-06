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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Оккупанты обстреляли Курахово, один человек получил ранения

Киев • УНН

 • 461672 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Вражеские войска утром обстреляли Курахово из артиллерии. Попали в жилой квартал, один человек ранен. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает УНН.

Оккупанты обстреляли Курахово, один человек получил ранения

Цитата

«С вражеского артобстрела начался день в Курахово. Россияне обстреляли центр города, попали в 2 многоэтажки и 1 частный дом. Также повреждено отделение местной больницы – там, по предварительной информации, есть 1 раненый человек. Курахово уже далеко не впервые испытывает такой удар. И, к сожалению, можно быть уверенным, что не в последний раз. Оставаться в городе — опасно!», – сообщил Кириленко.

Напомним

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что россияне за прошедшие сутки убили одного мирного жителя в области, еще трое получили ранения в результате обстрелов.

Украинские Национальные Новости

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