Оккупанты обстреляли Курахово, один человек получил ранения

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«С вражеского артобстрела начался день в Курахово. Россияне обстреляли центр города, попали в 2 многоэтажки и 1 частный дом. Также повреждено отделение местной больницы – там, по предварительной информации, есть 1 раненый человек. Курахово уже далеко не впервые испытывает такой удар. И, к сожалению, можно быть уверенным, что не в последний раз. Оставаться в городе — опасно!», – сообщил Кириленко.

Напомним

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что россияне за прошедшие сутки убили одного мирного жителя в области, еще трое получили ранения в результате обстрелов.