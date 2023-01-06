Окупанти обстріляли Курахове, одна людина зазнала поранень

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«З ворожого артобстрілу розпочався день у Кураховому. Росіяни обстріляли центр міста, поцілили у 2 багатоповерхівки та 1 приватний будинок. Також пошкоджене відділення місцевої лікарні – там, за попередньою інформацією, є 1 поранена людина. Курахове вже далеко не вперше зазнає такого удару. І, на жаль, можна бути впевненим, що не востаннє. Залишатися в місті — небезпечно!», – повідомив Кириленко.

Нагадаємо

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що росіяни минулої доби вбили одного мирного жителя в області, ще троє отримали поранення внаслідок обстрілів.