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После обысков вопросов к подозреваемому в убийстве Шеремета стало больше - Геращенко

После обысков вопросов к подозреваемому в убийстве Шеремета стало больше - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 12889 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. После обысков, которые прошли у ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, количество вопросов к нему увеличилось. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко журналистам в четверг, передает УНН.

"... разговор был перехвачен, потому что мы прослушивали телефон господина Антоненко согласно решению суда, в качестве подозреваемого по делу господина Шеремета, и после того были проведены неотложные обыски... И была найдена одна половина мины МОН-50. Мина МОН-50 - это страшное оружие, которое может убить десятки людей, она имеет поражающие элементы - это не та вещь, которую просто так раздают на фронте кому-нибудь. Ее устанавливают только специалисты-саперы. Павел Шеремет был взорван самодельным взрывным устройством, который был построен именно на базе половины мины МОН-50", - отметил он.

Геращенко добавил, что изъятая половина мины сейчас отправлена на экспертизу.

"Предприниматель из Ивано-Франковской области, которого также пытались взорвать: было сделано самодельное взрывное устройство также на половине мины МОН-50. Сейчас некоторые лица, так называемые общественные активисты, распространяют ложную информацию о том, что у господина Антоненко была изъята небоевая мина МОН-50, так называемый массо-габаритный макет. Это не правда. Было изъято действительно половина боевой мины, которая является взрывчаткой. Сейчас эксперты заканчивают экспертизы по поводу того, есть ли ДНК на этой половине мины МОН-50, есть ли отпечатки пальцев, откуда эта мина взялась, кто ее передал господину Антоненко, где вторая половинка этой мины. Была ли она использована уже, и кто-то был взорван этой половинкой, или она где-то находится в неизвестном месте. Поэтому у нас после обысков стало еще больше вопросов к господину Антоненко", - отметил он.

Замминистра внутренних дел акцентировал также внимание на том, что показания дал родственник подозреваемого.

"Его родственник, которому он позвонил, дал уже показания, и рассказал, и подтвердил, что он получил именно такие текстовые сообщения именно с целью скрыть... Следствие по этому делу является политически беспристрастным, у нас нет желания привлекать к ответственности невиновных лиц. У нас собралось много косвенных доказательств по этому делу, и именно поэтому были предъявлены подозрения госпоже Дугарь, госпоже Кузьменко и господину Антоненко. У них есть возможность защищать себя, у них есть прекрасные адвокаты. Далее все будет согласно уголовно-процессуального закона, обвинение будет давать доказательства, которые, мы считаем, подтверждающие их причастность к убийству Павла Шеремета. А сторона защиты будет давать свою аргументацию, а суд решит, кто причастен к этому делу, а кто - нет", - подытожил он.

Напомним, перед обыском в квартире подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко попросил брата жены вынести из помещения мину.

Также напомним, полиция обнаружила мину МОН-50 в полуразобранном состоянии во время дополнительных обысков по делу Шеремета.

Как ранее сообщал УНН, Печерский районный суд Киева арестовал ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко до 8 февраля 2020 года.

Ранее Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.

Также сообщалось, что на прошлой неделе правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

20 июля 2016 года около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

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