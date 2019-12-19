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Після обшуків запитань до підозрюваного у вбивстві Шеремета стало більше - Геращенко

Після обшуків запитань до підозрюваного у вбивстві Шеремета стало більше - Геращенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Після обшуків, які пройшли у ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, підозрюваного у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, кількість запитань до нього збільшилася. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко журналістам у четвер, передає УНН.

"... розмова була перехоплена, тому що ми прослуховували телефон пана Антоненка згідно з рішенням суду, як підозрюваного у справі пана Шеремета, і після того були проведені невідкладні обшуки,.. і була знайдена одна половина міни МОН-50. Міна МОН-50 – це страшна зброя, яка може вбити десятки людей, вона має вражаючі елементи – це не є та річ, яку просто так роздають на фронті комусь. Її встановлюють тільки спеціалісти-сапери. Павло Шеремет був підірваний саморобним вибуховим пристроєм, який був побудований саме на базі половини міни МОН-50", - зазначив він.

Геращенко додав, що вилучена половина міни зараз відправлена на експертизу.

"Підприємець з Івано-Франківської області, якого також намагалися підірвати: був зроблений саморобний вибуховий пристрій також на половині міни МОН-50. Зараз деякі особи, так звані громадські активісти, розповсюджують неправдиву інформацію про те, що у пана Антоненка була вилучена небойова міна МОН-50, так званий масогабаритний макет. Це не правда. Було вилучено дійсно половина бойової міни, яка є вибухівка. Зараз експерти закінчують експертизи з приводу того, чи є ДНК на цій половині міни МОН-50, чи є відбитки пальців, звідкіля ця міна взялася, хто її передав пану Антоненку, де друга половинка цієї міни. Чи була вона використана вже, і хтось був підірваний цією половинкою, чи вона десь знаходиться в невідомому місці. Тому у нас після обшуків стало ще більше запитань до пана Антоненка", - зазначив він.

Заступник міністра внутрішніх справ акцентував також увагу на тому, що показання дав родич підозрюваного.

"Його родич, до якого він зателефонував, дав вже покази, і розказав, і підтвердив, що він отримав саме такі текстові повідомлення саме з ціллю приховати… Слідство у цій справі є політично неупередженим, у нас немає бажання притягати до відповідальності невинних осіб. У нас зібралося багато непрямих доказів по цій справі, і саме тому були пред’явлені підозри пані Дугарь, пані Кузьменко і пану Антоненку. В них є можливість захищати себе, у них є прекрасні адвокати. Далі все буде згідно з кримінально-процесуального закону, обвинувачення буде давати докази, які, ми вважаємо, підтверджують їх причетність до вбивства Павла Шеремета. А сторона захисту буде давати свою аргументацію, а суд вирішить, хто є причетним до цієї справи, а хто - ні", - підсумував він.

Нагадаємо, перед обшуком у квартирі підозрюваний у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко попросив брата дружини винести з помешкання міну. 

Також нагадаємо, поліція виявила міну МОН-50 в напіврозібраному стані під час додаткових обшуків у справі Шеремета.

Як раніше повідомляв УНН, Печерський районний суд Києва арештував ветерана АТО та музиканта Андрія Riffmaster Антоненка до 8 лютого 2020 року. 

Раніше Печерський районний суд Києва відправив військову медсестру Яну Дугарь, яка є підозрюваною у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, під цілодобовий домашній арешт. Також, арештував до 8 лютого 2020 року дитячого хірурга Юлію Кузьменко

Також повідомлялося, що минулого тижня правоохоронці назвали підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрій Антоненко, подружжя Інна та Владислав Грищенки, Юлія Кузьменко. 

20 липня 2016 року близько 7:45 ранку стався вибух в автомобілі на перехресті вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві. В результаті вибуху загинув відомий журналіст Павло Шеремета. 

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