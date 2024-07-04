Нацбанк сейчас проводит обсуждение о возможности введения ограничения на перевод средств с карты на карту. НБУ устойчив в намерении найти решение по этому поводу. Об этом сказал глава НБУ Андрей Пышный во время ежегодного доклада финансовому комитету ВР, передает корреспондент УНН.

Сейчас у нас продолжается фаза обсуждения этого вопроса с волонтерами. Мы хотим, чтобы политика, которую НБУ реализует в этом непростом с точки зрения общественного восприятия вопросе, была максимально понятной и воспринималась теми, кто сегодня испытывает определенную тревогу по этому решению - сказал Пышный.

Он отметил, что представители Нацбанка "сейчас на второй интеграции обсуждения с волонтерскими средами, собираем их позиции, анализируем".

И будем выходить я надеюсь на следующей неделе на очередную встречу и открытое обсуждение с ними. Но мы стойкие в своем намерении найти решение этой непростой, но опасной проблемы - отметил Пышный.

Дополнение

В феврале 2024 года первый заместитель Председателя Нацбанка Екатерина Рожкова сообщала, что Нацбанк прорабатывает вопрос об ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов перевода наличных через терминалы самообслуживания из-за проблемы теневых платежей.

Позже в мае заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник сообщал, что Национальный банк Украины готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введение предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами (так называемые операции P2P, person-to-person).

Пышный заявлял, что новое решение Национального банка Украины, об ограничении карточных переводов и лимита в 100 000 гривен, никоим образом не коснется волонтеров. Если же возникнут определенные проблемы, то регулятор будет обсуждать с волонтерами все аспекты и внесет правки.