Подозреваемого в злоупотреблении мэра Черкасс не могут отстранить
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Третья попытка прокуратуры Черкасской области отстранить от должности мэра Черкасс Анатолия Бондаренко на время расследования уголовного производства завершилась безрезультатно. Прокуратура готовит новую жалобу на решение суда об отказе в удовлетворении данного ходатайства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
“15 ноября Сосновский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуроров об отстранении подозреваемого городского головы г.Черкассы”, — говорится в сообщении.
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Напомним, в октябре прокуратура объявила действующему мэру Черкасс подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 351 (препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета), ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью, то есть умышленное, с целью получения любой неправомерной выгоды для юридического лица, использование служебным лицом власти вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом общественным интересам).
Прокуратура расценила решение суда как необоснованное, в связи с чем решается вопрос о его повторном обжалование в апелляционном суде Черкасской области.
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Вместе с тем, рассмотрение ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения отложено на понедельник, 19 ноября 2018.
Напомним, 9 октября 2018 следственный судья Сосновского районного суда м. Черкаси вернул ходатайство прокуроров об избрании подозреваемому меры пресечения в виде залога и отстранение его от должности. Решение суда было оскражене.
Отметим, что мэру Черкасс объявили о подозрении в создании искусственных препятствий в работе депутатов Черкасского городского совета. А потом — еще и в злоупотреблении властью.
Как сообщал УНН, 8 июня прокуратура Черкасской области объявила подозрение чиновникам Черкасского городского совета в растрате более 3 млн гривен бюджетных средств. 22 августа вице-мэра Черкасс Игоря Волошина отстранили от должности.