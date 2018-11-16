Підозрюваного у зловживанні мера Черкас не можуть відсторонити
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Третя спроба прокуратури Черкаської області відсторонити від посади мера Черкас Анатолія Бондаренка на час розслідування кримінального провадження завершилась безрезультатно. Прокуратура готує нову скаргу на рішення суду про відмову у задоволенні даного клопотання. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“15 листопада Соснівський районний суд відмовив в задоволенні клопотання прокурорів про відсторонення підозрюваного міського голови м.Черкаси”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, у жовтні прокуратура оголосила чинному меру Черкас підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 351 (перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради), ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи, використання службовою особою влади всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам).
Прокуратура розцінила рішення суду як необґрунтоване, у зв’язку з чим вирішується питання про його повторне оскарження в апеляційному суді Черкаської області.
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Разом з тим, розгляд клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу відкладено на понеділок, 19 листопада 2018 року.
Нагадаємо, 9 жовтня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси повернув клопотання прокурорів про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді застави та відсторонення його від посади. Рішення суду було оскражене.
Зазначимо, що меру Черкас оголосили про підозру у створенні штучних перешкод у роботі депутатів Черкаської міської ради. А згодом — ще й у зловживанні владою.
Як повідомляв УНН, 8 червня прокуратура Черкаської області оголосила підозру посадовцям Черкаської міської ради у розтраті більш як 3 млн гривень бюджетних коштів. 22 серпня віце-мера Черкас Ігора Волошина відсторонили від посади.