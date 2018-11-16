Підозрюваного у зловживанні мера Черкас не можуть відсторонити

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Третя спроба прокуратури Черкаської області відсторонити від посади мера Черкас Анатолія Бондаренка на час розслідування кримінального провадження завершилась безрезультатно. Прокуратура готує нову скаргу на рішення суду про відмову у задоволенні даного клопотання. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.