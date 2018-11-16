Підозрюваного у зловживанні мера Черкас не можуть відсторонити

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Третя спроба прокуратури Черкаської області відсторонити від посади мера Черкас Анатолія Бондаренка на час розслідування кримінального провадження завершилась безрезультатно. Прокуратура готує нову скаргу на рішення суду про відмову у задоволенні даного клопотання. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.

“15 листопада Соснівський районний суд відмовив в задоволенні клопотання прокурорів про відсторонення підозрюваного міського голови м.Черкаси”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у жовтні прокуратура оголосила чинному меру Черкас підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 351 (перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради), ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи, використання службовою особою влади всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам).

Прокуратура розцінила рішення суду як необґрунтоване, у зв’язку з чим вирішується питання про його повторне оскарження в апеляційному суді Черкаської області.

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Разом з тим, розгляд клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу відкладено на понеділок, 19 листопада 2018 року.

Нагадаємо, 9 жовтня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси повернув клопотання прокурорів про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді застави та відсторонення його від посади. Рішення суду було оскражене.

Зазначимо, що меру Черкас оголосили про підозру у створенні штучних перешкод у роботі депутатів Черкаської міської ради. А згодом — ще й у зловживанні владою.

Як повідомляв УНН, 8 червня прокуратура Черкаської області оголосила підозру посадовцям Черкаської міської ради у розтраті більш як 3 млн гривень бюджетних коштів. 22 серпня віце-мера Черкас Ігора Волошина відсторонили від посади.

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