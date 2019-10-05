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Подозреваемого в покушении на убийство прокурора освободили из-под стражи в Кропивницком

Киев • УНН

 • 13150 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 октября. УНН. Ленинский районный суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Ш. в покушении на убийство прокурора в Кропивницком. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает УНН.

Подозреваемого в покушении на убийство прокурора освободили из-под стражи в Кропивницком

По версии следствия, гражданин В. вместе с подозреваемым Ш. прибыли в дом прокурора. По версии следствия, по мотивам мести, в связи с выполнением прокурором своих служебных обязанностей при осуществлении процессуального руководства досудебным расследованием в уголовном производстве, где фигуранты по делу являются друзьями гражданина В. и подозреваемого Ш., хотели его убить.

Злоумышленники понимали, что прокурор вместе со своей женой и двумя несовершеннолетними детьми находятся дома. Угрожали жизни и здоровью последних и стреляли из огнестрельного оружия в сторону домовладения. Мужчины решили, что убили прокурора, однако, от остался невредимым.

Сторона защиты взамен предоставила обратные доказательства непричастности подозреваемого Ш. к этому делу.

Следственный судья постановил отказать в удовлетворении ходатайства старшего следователя и освободить подозреваемого Ш. из-под стражи в зале суда.

Напомним, следователи полиции проводят досудебное расследование в уголовном производстве по факту посягательства на жизнь сотрудника прокуратуры. 1 октября в областном центре злоумышленники несколько раз выстрелили в сторону жилого дома работника прокуратуры. Нападавшие угрожали расправой прокурору и его семье.

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