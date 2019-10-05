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Підозрюваного у замаху на вбивство прокурора звільнили з-під варти у Кропивницькому

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Ленінський районний суд розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного Ш. у замаху на вбивство прокурора в Кропивницькому. Про це поінформували в пресслужбі суду, передає УНН.

Підозрюваного у замаху на вбивство прокурора звільнили з-під варти у Кропивницькому

За версією слідства, громадянин В. разом із підозрюваним Ш. прибули до дому прокурора. За версією слідства, з мотивів помсти, у зв’язку з виконанням прокурором своїх службових обов’язків під час здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, де фігуранти у справі є друзями громадянина В. та підозрюваного Ш., хотіли його вбити.

Зловмисники усвідомлювали, що прокурор разом зі своєю дружиною та двома неповнолітніми дітьми перебувають вдома. Погрожували життю та здоров’ю останніх та стріляли з вогнепальної зброї в бік домоволодіння. Чоловіки вирішили, що вбили прокурора, однак, від лишився неушкодженим.

Сторона захисту натомість надала зворотні докази щодо непричетності підозрюваного Ш. до цієї справи.

Слідчий суддя ухвалив відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого та звільнити підозрюваного Ш. з-під варти в залі суду.

Нагадаємо, слідчі поліції проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом посягання на життя працівника прокуратури. 1 жовтня в обласному центрі зловмисники декілька разів вистрілили в бік житлового будинку працівника прокуратури. Нападники погрожували розправою прокурору та його родині.

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