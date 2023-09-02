Подозрение Коломойскому: суд запланирован на сегодня, обвинение будет просить арест или залог

Сумма доказанного следствием ущерба составляет 527 млн грн, как отметил собеседник, практически такую же сумму залога для Коломойского будет просить сторона обвинения.

Судебное заседание запланировано на сегодня.

Напомним

Сегодня Игорю Коломойскому сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст.190 и 209 Уголовного кодекса Украины – мошенничество и легализация имущества, добытого преступным путем.

Детективы БЭБ совместно с СБУ и под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора установили, что подозреваемый в 2013-2020 годах легализовал более полумиллиарда грн путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Были созданы кредитные обязательства общества уже непосредственно перед олигархом и все дальнейшие перечисления задолженности упоминавшегося общества поступали на личный счет Коломойского.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.