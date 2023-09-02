Підозра Коломойському: суд заплановано на сьогодні, обвинувачення проситиме арешт або заставу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Сторона обвинувачення у суді клопотатиме про обрання олігарху Ігорю Коломойському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Про це УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.
Сума доведеної слідством шкоди становить 527 млн грн, як зазначив співрозмовник, практично таку саму суму застави для коломойського буде просити сторона обвинувачення.
Судове засідання заплановане на сьогодні.
Нагадаємо
Сьогодні Ігорю Коломойському повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.190 та 209 Кримінального кодексу України – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.
Детективи БЕБ спільно з СБУ та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора встановили, що підозрюваний у 2013-2020 роках легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Було створено кредитні зобовʼязання товариства вже безпосередньо перед олігархом та всі подальші перерахування заборгованості згадуваного товариства надходили на особистий рахунок Коломойського.
Наразі досудове розслідування триває.