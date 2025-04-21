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Financial Times

Перевозчики подали 400 заявлений в онлайн-кабинет международных маршрутов - Кулеба

Киев • УНН

 • 3628 просмотра

За два месяца работы онлайн-кабинет международных маршрутов собрал более 400 заявок от перевозчиков. Более 250 из них касаются открытия новых маршрутов, подтверждая эффективность цифровой системы.

Перевозчики подали 400 заявлений в онлайн-кабинет международных маршрутов - Кулеба

Перевозчики подали 400 заявлений в онлайн-кабинет международных маршрутов, из них 250 – на открытие новых маршрутов. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что два месяца назад перевозчики пассажиров полноценно начали пользоваться онлайн-кабинетом международных маршрутов. Это часть реформы международных автобусных перевозок.

Онлайн-кабинет полностью заменил бумажную подачу документов на открытие, продление или изменение международных маршрутов. Больше без бумаг и заседаний комиссии

- говорится в сообщении.

Только за два месяца работы имеем более 400 поданных заявлений, в частности:

  • более 250 – на открытие маршрутов;
    • почти 70 – на продление;
      • более 80 – на внесение изменений.

        По состоянию на сегодня Министерством:

        • одобрено 57 новых маршрутов;
          • продлено 14 маршрутов;
            • изменено 15 маршрутов.

              Уже 20 маршрутов получили одобрение от стран, куда направляются.

              Дополнение

              Международный маршрут - это не только вопрос мобильности пассажиров, но и весомый вклад в государственный бюджет. Один действующий маршрут в течение года может обеспечить в среднем более 10 миллионов гривен поступлений в виде налогов, сборов, расходов на топливо, страхование, технический контроль. Мы работаем над тем, чтобы эти процессы были четкими, прогнозируемыми и максимально эффективными для перевозчиков.

              В 2024 году было открыто 257 международных маршрутов. После перехода к цифровой системе — только за 2 месяца имеем более 250 новых заявлений на открытие маршрутов.

              Напомним

              В 2024 году на Едином государственном веб-портале открытых данных data.gov.ua заработал доступ к Реестру международных автобусных маршрутов общего пользования.

              Ольга Розгон

              Ольга Розгон

              Экономикаполитика
              Михаил Подоляк
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