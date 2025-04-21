Перевізники подали 400 заяв до онлайн-кабінету міжнародних маршрутів - Кулеба

Перевізники подали 400 заяв до онлайн-кабінету міжнародних маршрутів, з них 250 – на відкриття нових маршрутів. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що два місяці тому перевізники пасажирів повноцінно почали користуватись онлайн-кабінетом міжнародних маршрутів. Це частина реформи міжнародних автобусних перевезень.

Онлайн-кабінет повністю замінив паперову подачу документів на відкриття, продовження чи зміну міжнародних маршрутів. Більше без паперів та засідань комісії - йдеться у повідомленні.

Лише за два місяці роботи маємо понад 400 поданих заяв, зокрема:

понад 250 – на відкриття маршрутів;

майже 70 – на продовження;

понад 80 – на внесення змін.

Станом на сьогодні Міністерством:

схвалено 57 нових маршрутів;

продовжено 14 маршрутів;

змінено 15 маршрутів.

Вже 20 маршрутів отримали схвалення від країн, куди прямують.

Доповнення

Міжнародний маршрут - це не тільки питання мобільності пасажирів, а й вагомий внесок у державний бюджет. Один діючий маршрут протягом року може забезпечити в середньому понад 10 мільйонів гривень надходжень у вигляді податків, зборів, витрат на паливо, страхування, технічний контроль. Ми працюємо над тим, щоб ці процеси були чіткими, прогнозованими й максимально ефективними для перевізників.

У 2024 році було відкрито 257 міжнародних маршрутів. Після переходу до цифрової системи — лише за 2 місяці маємо понад 250 нових заяв на відкриття маршрутів.

Нагадаємо

У 2024 році на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних data.gov.ua запрацював доступ до Реєстру міжнародних автобусних маршрутів загального користування.