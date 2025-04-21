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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
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Перевізники подали 400 заяв до онлайн-кабінету міжнародних маршрутів - Кулеба

Київ • УНН

 • 4584 перегляди

За два місяці роботи онлайн-кабінет міжнародних маршрутів зібрав понад 400 заявок від перевізників. Більше 250 з них стосуються відкриття нових маршрутів, підтверджуючи ефективність цифрової системи.

Перевізники подали 400 заяв до онлайн-кабінету міжнародних маршрутів - Кулеба

Перевізники подали 400 заяв до онлайн-кабінету міжнародних маршрутів, з них 250 – на відкриття нових маршрутів. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що два місяці тому перевізники пасажирів повноцінно почали користуватись онлайн-кабінетом міжнародних маршрутів. Це частина реформи міжнародних автобусних перевезень.

Онлайн-кабінет повністю замінив паперову подачу документів на відкриття, продовження чи зміну міжнародних маршрутів. Більше без паперів та засідань комісії

- йдеться у повідомленні.

Лише за два місяці роботи маємо понад 400 поданих заяв, зокрема:

  • понад 250 – на відкриття маршрутів;
    • майже 70 – на продовження;
      • понад 80 – на внесення змін.

        Станом на сьогодні Міністерством:

        • схвалено 57 нових маршрутів;
          • продовжено 14 маршрутів;
            • змінено 15 маршрутів.

              Вже 20 маршрутів отримали схвалення від країн, куди прямують.

              Доповнення

              Міжнародний маршрут - це не тільки питання мобільності пасажирів, а й вагомий внесок у державний бюджет. Один діючий маршрут протягом року може забезпечити в середньому понад 10 мільйонів гривень надходжень у вигляді податків, зборів, витрат на паливо, страхування, технічний контроль. Ми працюємо над тим, щоб ці процеси були чіткими, прогнозованими й максимально ефективними для перевізників.

              У 2024 році було відкрито 257 міжнародних маршрутів. Після переходу до цифрової системи — лише за 2 місяці маємо понад 250 нових заяв на відкриття маршрутів.

              Нагадаємо

              У 2024 році на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних data.gov.ua запрацював доступ до Реєстру міжнародних автобусних маршрутів загального користування.

              Ольга Розгон

              Ольга Розгон

              ЕкономікаПолітика
              Михайло Подоляк
              Україна
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