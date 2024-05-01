Перерасчет пенсий, изменения в оформлении субсидий, новое в Правилах дорожного движения. Что еще изменится для украинцев с 1 мая

С первого мая части украинцев пожилого возраста пересчитают пенсии, для некоторых категорий граждан произойдут изменения в оформлении субсидий на неотапливаемый период, нововведения ожидают и украинских водителей, пишет УНН.

С первого мая вырастут пенсии для лиц старше 79-ти лет, размер выплат которым не превышал 10340 гривен.

Предусмотрены следующие надбавки:

- пенсионерам от 70 до 74 лет - 300 гривен;

- пенсионерам от 75 до 80 лет - 456 гривен;

- пенсионерам от 80 лет - 570 гривен.

Такие компенсационные выплаты устанавливаются с даты достижения возраста 70, 75 или 80 лет, независимо от вида пенсии и продолжительности страхового стажа.

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Субсидии на неотапливаемый сезон с первого мая большинству украинцев продлят автоматически. Написать заявление и подать декларацию о доходах и расходах придется, если:

- заявитель арендует жилое помещение, за которое оплачивает коммунальные услуги;

- в домохозяйстве живут внутренне перемещенные лица;

- количество фактически проживающих лиц меньше, чем количество зарегистрированных;

- домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Если заявление на субсидию подать после начала неотапливаемого сезона, выплаты будут начислять с месяца подачи документов, но не раньше.

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Важное нововведение с первого мая ожидает украинских водителей: отныне они за пределами населенных пунктов должны двигаться с включенными фарами в любое время суток и года.

Таким образом украинские правила дорожного движения приближают к европейским.

Ранее водители обязаны были держать фары включенными днем в период с 1 октября по 30 апреля. Максимальный штраф за нарушение нового правила - 510 гривен.

Произойдут изменения и для украинских налогоплательщиков: с первого мая в Электронном кабинете плательщика станет доступным получение выписки о состоянии расчетов, начиная с 2013 года за каждый год отдельно и в разрезе налогов, сборов, платежей, а также единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Также на сайте появится отдельный функционал для плательщиков, которые имеют налоговый долг на день подачи запроса о получении выписки.

Также с первого мая частично возобновляются таможенные проверки. Они будут касаться своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей, которые были приостановлены с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года.

Такая норма не будет распространяться на документальные проверки и встречные сверки, на которые предусмотрен мораторий с 1 мая. Речь идет о налогоплательщиках, которые ввозят в период действия военного положения товары, в частности те, которые признаны гуманитарной помощью.

Проверки будут проводиться в отношении предприятий, осуществляющих ввоз на таможенную территорию Украины подакцизных товаров и предприятий, осуществляющих вывоз с таможенной территории товаров, на которые законом установлена вывозная пошлина.