Перерахунок пенсій, зміни в оформлені субсидій, нове в Правилах дорожнього руху. Що ще зміниться для українців з 1 травня

ukenru
19:41 • 25097 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 72473 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 102216 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 105790 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 214998 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 151187 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 142566 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131176 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121290 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112716 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.8 м/с
66 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 142106 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 116358 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 121972 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 128003 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 103457 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 215031 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 375596 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 434882 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 443733 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 353556 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 102224 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 121972 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 116358 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 95892 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 106180 перегляди
Актуальне
Перерахунок пенсій, зміни в оформлені субсидій, нове в Правилах дорожнього руху. Що ще зміниться для українців з 1 травня

Перерахунок пенсій, зміни в оформлені субсидій, нове в Правилах дорожнього руху. Що ще зміниться для українців з 1 травня

Київ • УНН

 • 18599 перегляди

З першого травня частині українців похилого віку перерахують пенсії, для деяких категорій громадян відбудуться зміни в оформленні субсидій на неопалювальний період, нововведення очікують і на українських водіїв

З першого травня частині українців похилого віку перерахують пенсії, для деяких категорій громадян відбудуться зміни в оформленні субсидій на неопалювальний період, нововведення очікують і на українських водіїв, пише УНН.

З першого травня зростуть пенсії для осіб старше 79-ти років, розмір виплат яким не перевищував 10340 гривень.

Передбачені такі надбавки:

– пенсіонерам від 70 до 74 років – 300 гривень;

– пенсіонерам від 75 до 80 років – 456 гривень;

– пенсіонерам від 80 років – 570 гривень.

Такі компенсаційні виплати встановлюються з дати досягнення віку 70, 75 чи 80 років, незалежно від виду пенсії та тривалості страхового стажу.

Накопичувальна пенсія і не тільки: парламент планує розгляд питань соціального та пенсійного забезпечення25.04.24, 09:05 • 16841 перегляд

Субсидії на неопалювальний сезон з першого травня більшості українців продовжать автоматично. Написати заяву та подати декларацію про доходи та видатки доведеться, якщо:

– заявник орендує житлове приміщення, за яке сплачує комунальні послуги;

– у домогосподарстві живуть внутрішньо переміщені особи;

– кількість осіб, які фактично проживають, менша, ніж кількість зареєстрованих;

– домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Якщо заяву на субсидію подати після початку неопалювального сезону, виплати будуть нараховувати з місяця подання документів, але не раніше.

Оформлення за 10 хвилин: у "Дії" спростили послугу щодо отримання субсидії05.03.24, 19:31 • 24768 переглядiв

Важливе нововведення з першого травня очікує на українських водіїв: відтепер вони за межами населених пунктів мають рухатись з увімкненими фарами в будь-яку пору доби та року.

Таким чином українські правила дорожнього руху наближають до європейських.

Раніше водії зобов’язані були тримати фари увімкненими вдень у період з 1 жовтня по 30 квітня.  Максимальний штраф за порушення нового правила - 510 гривень.

Відбудуться зміни і для українських платників податків: з першого травня в Електронному кабінеті платника стане доступним отримання витягу щодо стану розрахунків, починаючи з 2013 року за кожний рік окремо та в розрізі податків, зборів, платежів, а також єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Також на сайті з’явиться окремий функціонал для платників, які мають податковий борг на день подання запиту про отримання витягу.

Також з першого травня частково поновлюються митні перевірки. Вони стосуватимуться своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, які були призупинені з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Така норма не поширюватиметься на документальні перевірки та зустрічні звірки, на які передбачено мораторій з 1 травня. Йдеться про платників податків, які ввозять у період дії воєнного стану товари, зокрема ті, що визнані гуманітарною допомогою.

Перевірки будуть проводитися щодо підприємств, які здійснюють ввезення на митну територію України підакцизних товарів та підприємств, які здійснюють вивезення з митної території товарів, на які законом установлено вивізне мито.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

Суспільство
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,683.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.47