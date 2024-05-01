Перерахунок пенсій, зміни в оформлені субсидій, нове в Правилах дорожнього руху. Що ще зміниться для українців з 1 травня

З першого травня частині українців похилого віку перерахують пенсії, для деяких категорій громадян відбудуться зміни в оформленні субсидій на неопалювальний період, нововведення очікують і на українських водіїв, пише УНН.

З першого травня зростуть пенсії для осіб старше 79-ти років, розмір виплат яким не перевищував 10340 гривень.

Передбачені такі надбавки:

– пенсіонерам від 70 до 74 років – 300 гривень;

– пенсіонерам від 75 до 80 років – 456 гривень;

– пенсіонерам від 80 років – 570 гривень.

Такі компенсаційні виплати встановлюються з дати досягнення віку 70, 75 чи 80 років, незалежно від виду пенсії та тривалості страхового стажу.

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Субсидії на неопалювальний сезон з першого травня більшості українців продовжать автоматично. Написати заяву та подати декларацію про доходи та видатки доведеться, якщо:

– заявник орендує житлове приміщення, за яке сплачує комунальні послуги;

– у домогосподарстві живуть внутрішньо переміщені особи;

– кількість осіб, які фактично проживають, менша, ніж кількість зареєстрованих;

– домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Якщо заяву на субсидію подати після початку неопалювального сезону, виплати будуть нараховувати з місяця подання документів, але не раніше.

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Важливе нововведення з першого травня очікує на українських водіїв: відтепер вони за межами населених пунктів мають рухатись з увімкненими фарами в будь-яку пору доби та року.

Таким чином українські правила дорожнього руху наближають до європейських.

Раніше водії зобов’язані були тримати фари увімкненими вдень у період з 1 жовтня по 30 квітня. Максимальний штраф за порушення нового правила - 510 гривень.

Відбудуться зміни і для українських платників податків: з першого травня в Електронному кабінеті платника стане доступним отримання витягу щодо стану розрахунків, починаючи з 2013 року за кожний рік окремо та в розрізі податків, зборів, платежів, а також єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Також на сайті з’явиться окремий функціонал для платників, які мають податковий борг на день подання запиту про отримання витягу.

Також з першого травня частково поновлюються митні перевірки. Вони стосуватимуться своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів, які були призупинені з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

Така норма не поширюватиметься на документальні перевірки та зустрічні звірки, на які передбачено мораторій з 1 травня. Йдеться про платників податків, які ввозять у період дії воєнного стану товари, зокрема ті, що визнані гуманітарною допомогою.

Перевірки будуть проводитися щодо підприємств, які здійснюють ввезення на митну територію України підакцизних товарів та підприємств, які здійснюють вивезення з митної території товарів, на які законом установлено вивізне мито.