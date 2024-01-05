Переговоры между рф и ираном о продаже ракет продвигаются, Украине срочно нужна поддержка - посол США Бринк

россия договаривается с Ираном о приобретении баллистических ракет. В США обеспокоены тем, что эти переговоры продвигаются. Об этом заявила посол Соединенных Штатов Бриджит Бринк, пишет УНН.

В ужасных атаках на праздники россия использовала северокорейские ракеты в дополнение к иранским беспилотникам. россия также стремится приобрести ракеты у Ирана - и мы обеспокоены тем, что эти переговоры продвигаются - написала Бринк в соцсети X

По ее словам, это подчеркивает "необходимость и срочность нашей поддержки Украины".

Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что рф планирует приобрести у Ирана баллистические ракеты малой дальности, что позволило бы москве более тщательно нацелиться на инфраструктуру Украины.

США созывают Совбез ООН из-за северокорейских ракет в России