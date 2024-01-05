Переговори між рф та іраном щодо продажу ракет просуваються, Україні терміново потрібна підтримка - посол США Брінк
Київ • УНН
росія веде переговори про купівлю балістичних ракет у Ірану, що викликає занепокоєння США; посол Брінк наголошує на нагальній необхідності підтримки України.
росія домовляється з Іраном щодо придбання балістичних ракет. В США стурбовані тим, що ці переговори просуваються. Про це заявила посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк, пише УНН.
У жахливих атаках на свята росія використовувала північнокорейські ракети на додаток до іранських безпілотників. росія також прагне придбати ракети в Ірану - і ми стурбовані тим, що ці переговори просуваються
За її словами, це підкреслює "необхідність і терміновість нашої підтримки України".
Раніше видання Wall Street Journal повідомляло, що рф планує придбати у Ірану балістичні ракети малої дальності, що дозволило б москві більш ретельно націлитися на інфраструктуру України.
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