Переговори між рф та іраном щодо продажу ракет просуваються, Україні терміново потрібна підтримка - посол США Брінк

росія домовляється з Іраном щодо придбання балістичних ракет. В США стурбовані тим, що ці переговори просуваються. Про це заявила посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк, пише УНН.

У жахливих атаках на свята росія використовувала північнокорейські ракети на додаток до іранських безпілотників. росія також прагне придбати ракети в Ірану - і ми стурбовані тим, що ці переговори просуваються