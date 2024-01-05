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Переговори між рф та іраном щодо продажу ракет просуваються, Україні терміново потрібна підтримка - посол США Брінк

Переговори між рф та іраном щодо продажу ракет просуваються, Україні терміново потрібна підтримка - посол США Брінк

Київ • УНН

 • 25875 перегляди

росія веде переговори про купівлю балістичних ракет у Ірану, що викликає занепокоєння США; посол Брінк наголошує на нагальній необхідності підтримки України.

 росія домовляється з Іраном щодо придбання балістичних ракет. В США стурбовані тим, що ці переговори просуваються. Про це заявила посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк, пише УНН

У жахливих атаках на свята росія використовувала північнокорейські ракети на додаток до іранських безпілотників.  росія також прагне придбати ракети в Ірану - і ми стурбовані тим, що ці переговори просуваються

- написала Брінк у соцмережі X.

За її словами, це підкреслює "необхідність і терміновість нашої підтримки України".

Раніше видання Wall Street Journal повідомляло,  що рф планує придбати у Ірану балістичні ракети малої дальності, що дозволило б москві більш ретельно націлитися на інфраструктуру України. 

США скликають Радбез ООН через північнокорейські ракети в Росії05.01.24, 04:25 • 31827 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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