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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Перед выборами в США Украина предлагает организовать новый саммит, но с участием рф - Bloomberg

Перед выборами в США Украина предлагает организовать новый саммит, но с участием рф - Bloomberg

Киев  •  УНН

11 июля 2024, 04:42  •  1230 просмотра

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Украина предлагает организовать второй саммит с участием рф до выборов в США для достижения справедливого мирного урегулирования войны.

Накануне выборов в Соединенных Штатах Украина выражает намерение провести второй саммит с участием рф с целью достижения справедливого мирного урегулирования войны в Украине. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Согласно источникам, Киев предлагает организовать встречу до ноябрьских выборов в США, на этот раз с активным участием рф.

Этот шаг следует после первого саммита, состоявшегося в Швейцарии в прошлом месяце, в котором приняли участие представители более 90 стран, однако без РФ. Тогда несколько стран выслали лишь делегации низшего уровня, а попытка привлечь на свою сторону ключевые страны глобального юга оказалась неуспешной, поскольку некоторые из них отказались подписывать окончательные заявления.

Украина стремится использовать процесс саммита как путь к достижению широкого международного согласия относительно принципов, которые легли бы в основу справедливого мира в регионе перед выборами в США. Швейцарский саммит сосредоточился на ядерной безопасности, продовольственной безопасности и возвращении похищенных детей, что нашло поддержку среди некоторых стран, но не решало прямых военных конфликтов.

По словам украинского чиновника, планы на второй саммит уже подтверждены, и ожидается активное участие государств-союзников.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении в Институте Рейгана в Вашингтоне призвал к поддержке в организации второго саммита, чтобы сделать его "более мощным и действительно решающим" в решении насущных вопросов мира и безопасности.

В Швейцарии заявили, что на Саммит мира зарегистрировались 90 стран и организаций10 июня 2024, 07:57 • 23512 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
bloomberg-lpBloomberg L.P.
shveitsariyaШвейцария
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