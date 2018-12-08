Педраса назвал наиболее опасный удар Ломаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Обладатель титула WBO в легком весе пуэрториканец Хосе Педраса накануне очного противостояния с другим чемпионом (WBA) Украинский Василием Ломаченко, перечислил удары, которых он опасается больше всего, информирует УНН со ссылкой на ESPN.
“Нужно опасаться боковых перемещений и апперкотов по корпусу. Его специфические комбинации поражают и нокаутируют его оппонентов чаще всего. Его апперкот по корпусу смертельный”, — признался Педраса.
О рецепте победы над Ломаченко: “нужно не давать ему двигаться вокруг и в сторону. Необходимо просто держать его на дистанции. В этом случае он не сможет использовать свою работу ног, и ему придется изменить свой ритм. Нужно показать такой стиль, как делали Линарес и Салидо — не давать ему подойти”.
Добавим, что бой спортсменов состоится в Нью-Йорке ночью 9 декабря.
Ранее два чемпиона мира в легком весе Василий Ломаченко и Хосе Педраса прошли официальную процедуру взвешивания накануне своего объединительного поединка.
Напомним, баскетболист сборной Латвии и БК “Нью-Йорк Никс” Кристапас Порзингис пожелал удачного проведения боя Василий Ломаченко против пуэрториканца Хосе Педраса.
Как сообщал УНН, накануне боксерского поединка двух чемпионов мира в легком весе между Василием Ломаченко и Хосе Педраса, спортсмены провели открытую тренировку.