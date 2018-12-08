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Педраса назвав найбільш небезпечний удар Ломаченка

Київ • УНН

 • 15552 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Володар титулу WBO у легкій вазі пуерторіканець Хосе Педраса напередодні очного протистояння з іншим чемпіоном (WBA) українцем Василем Ломаченко, перерахував удари, яких він побоюється найбільше, інформує УНН із посиланням на ESPN.

Педраса назвав найбільш небезпечний удар Ломаченка

“Потрібно побоюватися бокових переміщень і аперкотів по корпусу. Його специфічні комбінації вражають і нокаутують його опонентів найбільше. Його аперкот по корпусу смертельний”, — зізнався Педраса.

Про рецепт перемоги над Ломаченко: “потрібно не давати йому рухатися навколо і в сторону. Необхідно просто тримати його на дистанції. У цьому випадку він не зможе використовувати свою роботу ніг і йому доведеться змінити свій ритм. Потрібно показати такий стиль, як робив Лінарес і Салідо — не давати йому підійти”.

Додамо, що бій спортсменів відбудеться у Нью-Йорку вночі 9-го грудня.

Раніше два чемпіони світу в легкій вазі Василь Ломаченко та Хосе Педраса пройшли  офіційну процедуру зважування напередодні свого об'єднавчого поєдинку.

Нагадаємо, баскетболіст збірної Латвії та БК “Нью-Йорк Нікс” Крістапас Порзінгіс побажав  вдалого проведення бою Василю Ломаченку проти пуерторіканця Хосе Педраси.

Як повідомляв УНН, напередодні боксерського поєдинку двох чемпіонів світу у легкій вазі між Василем Ломаченко і Хосе Педрасою, спортсмени провели  відкрите тренування.

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