Педраса назвав найбільш небезпечний удар Ломаченка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Володар титулу WBO у легкій вазі пуерторіканець Хосе Педраса напередодні очного протистояння з іншим чемпіоном (WBA) українцем Василем Ломаченко, перерахував удари, яких він побоюється найбільше, інформує УНН із посиланням на ESPN.
“Потрібно побоюватися бокових переміщень і аперкотів по корпусу. Його специфічні комбінації вражають і нокаутують його опонентів найбільше. Його аперкот по корпусу смертельний”, — зізнався Педраса.
Про рецепт перемоги над Ломаченко: “потрібно не давати йому рухатися навколо і в сторону. Необхідно просто тримати його на дистанції. У цьому випадку він не зможе використовувати свою роботу ніг і йому доведеться змінити свій ритм. Потрібно показати такий стиль, як робив Лінарес і Салідо — не давати йому підійти”.
Додамо, що бій спортсменів відбудеться у Нью-Йорку вночі 9-го грудня.
Раніше два чемпіони світу в легкій вазі Василь Ломаченко та Хосе Педраса пройшли офіційну процедуру зважування напередодні свого об'єднавчого поєдинку.
Нагадаємо, баскетболіст збірної Латвії та БК “Нью-Йорк Нікс” Крістапас Порзінгіс побажав вдалого проведення бою Василю Ломаченку проти пуерторіканця Хосе Педраси.
Як повідомляв УНН, напередодні боксерського поєдинку двох чемпіонів світу у легкій вазі між Василем Ломаченко і Хосе Педрасою, спортсмени провели відкрите тренування.