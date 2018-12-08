Ломаченко та Педраса провели процедуру зважування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Два чемпіони світу в легкій вазі Василь Ломаченко та Хосе Педраса пройшли офіційну процедуру зважування напередодні свого об'єднавчого поєдинку, інформує УНН з посиланням на промоутерську компанію "Top Rank".
Обидва спортсмени вклалися в лімітовані цифри дивізіону – 61,235 кг. Вага українця виявилася дещо більшою – 60,96 кг, а Педраси 60,87 кг.
Примітно, що під час зважування українця публіка скандувала прізвисько Ломаченка "Лома".
Відзначимо, що після зважування боксери провели заключну дуель поглядів.
Додамо також, 8 грудня в Нью-Йорку на арені "Медісон-сквер-гарден" уболівальник з усього світу дізнаються ім'я володаря поясів WBO і WBA.
Нагадаємо, баскетболіст збірної Латвії та БК “Нью-Йорк Нікс” Крістапас Порзінгіс побажав вдалого проведення бою Василю Ломаченку проти пуерторіканця Хосе Педраси.
Як повідомляв УНН, напередодні боксерського поєдинку двох чемпіонів світу у легкій вазі між Василем Ломаченко і Хосе Педрасою, спортсмени провели відкрите тренування.