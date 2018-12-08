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Ломаченко и Педраса провели процедуру взвешивания

Киев • УНН

 • 11153 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Два чемпиона мира в легком весе Василий Ломаченко и Хосе Педраса прошли официальную процедуру взвешивания накануне своего объединительного поединка, сообщает УНН со ссылкой на промоутерскую компанию "Top Rank".

Ломаченко и Педраса провели процедуру взвешивания

Оба спортсмена уложились в лимитированные цифры дивизиона — 61,235 кг. Вес украинца оказался несколько больше — 60,96 кг, а Педраса 60,87 кг.

Примечательно, что во время взвешивания Украинская публика скандировала прозвище Ломаченко “Лома”.

Отметим, что после взвешивания боксеры провели заключительную дуэль взглядов.

Добавим также, 8 декабря в Нью-Йорке на арене “Мэдисон-сквер-гарден” болельщик со всего мира узнают имя обладателя поясов WBO и WBA.

Напомним, баскетболист сборной Латвии и БК “Нью-Йорк Никс” Кристапас Порзингис пожелал удачного проведения боя Василий Ломаченко против пуэрториканца Хосе Педраса.

Как сообщал УНН, накануне боксерского поединка двух чемпионов мира в легком весе между Василием Ломаченко и Хосе Педраса, спортсмены провели открытую тренировку.

Украинские Национальные Новости

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