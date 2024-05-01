Пасха, Радоница и День женщин-мироносиц: церковный календарь на май

По новоюлианскому церковному календарю в мае 2024 года украинцев ждет несколько важных церковных праздников. Об этом пишет УНН со ссылкой на Православную церковь Украины.

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В частности, 5 мая в Украине будут отмечать самый большой христианский праздник - светлое Воскресение Христово, Пасху.

8 мая будем чтить память евангелиста и любимого ученика Христа - апостола Иоанна Богослова, которого Церковь нарекла апостолом любви. А на следующий день будем вспоминать событие перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в г. Бар, из опустошенного из-за набегов завоевателей города Миры в Ликии (ныне это территория Анталии в Турции) в итальянский город Бари. - рассказали в ПЦУ.

Кроме того, 11 мая будут чествовать равноапостольных Кирилла и Мефодия - выдающихся просветителей IX века, проповедников и создателей славянской азбуки. На следующий день, 12 числа - святителя Епифания, епископа Кипрского.

Также в этом году на 14 мая (на 9-й день после Пасхи) приходится Радоница - проводы, поминальные дни, гробы - особое поминовение усопших.

А на 19 мая - День святых женщин-мироносиц. Этот день Церковь отмечает как общий праздник всех женщин-христианок.

21 мая будем чествовать память равноапостольных царя Константина и матери его царицы Елены. А в последнее воскресенье мая будем праздновать 24-ю годовщину восстановления Михайловского Златоверхого собора - главного кафедрального храма Православной Церкви Украины - подытоживают в Православной Церкви Украины.

Напомним,

В ПЦУ развеяли миф о запрете ходить в церковь в брюках. Там говорят, что Православная Церковь Украины не запрещает женщинам и девушкам приходить в храм в брюках.