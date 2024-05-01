Великдень, гробки та День жінок-мироносиць: церковний календар на травень
Київ • УНН
У травні 2024 року українці відзначатимуть кілька важливих православних церковних свят, зокрема Великдень, Радоницю, та День святих жінок-мироносиць.
За новоюліанським церковним календарем у травні 2024 року на українців чекає кілька важливих церковних свят. Про це пише УНН з посиланням на Православну церкву України.
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Зокрема, 5 травня В Україні відзначатимуть найбільше християнське свято – світле Воскресіння Христове, Великдень.
8 травня вшановуватимемо пам'ять євангелиста і улюбленого учня Христа – апостола Іоана Богослова, якого Церква нарекла апостолом любові. А наступного дня згадуватимемо подію перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських у м. Бар, зі спустошеного через набіги завойовників міста Мири у Лікії (нині це територія Анталії в Туреччині) до італійського міста Барі.
Окрім того, 11 травня вшановуватимуть рівноапостольних Кирила та Мефодія – видатних просвітителів IX століття, проповідників і творців слов’янської абетки. Наступного дня, 12 числа – святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського.
Також цьогоріч на 14 травня (на 9-й день після Пасхи) припадає Радониця – проводи, поминальні дні, гробки – особливе поминання спочилих.
А на 19 травня – День святих жінок-мироносиць. Цей день Церква відзначає як загальне свято всіх жінок-християнок.
21 травня вшановуватимемо пам՚ять рівноапостольних царя Костянтина і матері його цариці Олени. А в останню неділю травня святкуватимемо 24-ту річницю відновлення Михайлівського Золотоверхого собору – головного кафедрального храму Православної Церкви України
Нагадаємо
У ПЦУ розвіяли міф про заборону ходити до церкви в штанах. Там кажуть, що Православна Церква України не забороняє жінкам і дівчатам приходити до храму в брюках.