ПАСЕ: в России Цемах тоже должен быть доступным для следователей по делу о МН17
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Председатель комитета ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека Торхилдур Сунна Айварсдоттир заявила 9 сентября, что приветствует обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией, сообщается на сайте ассамблеи, передает УНН.
Однако, по словам чиновницы, Владимир Цемах как лицо, интересует следователей по делу о сбития рейса MH17, должен оставаться доступным нидерландским органам, которые расследовали это дело.
“То, что Украина позволила господину Цемаху поехать в Россию, не означает, что ему больше не нужно сотрудничать в расследовании этого ужасного события. Россия является государством-членом Совета Европы и как таковая юридически обязана бороться с безнаказанностью”, — отметила Айварсдоттир.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ может выдать Цемах в Нидерланды — адвокат
По ее словам, в октябре комитет по юридическим вопросам назначит докладчика, который выскажет оценку прогресса в расследовании упомянутого дела.
Владимир Цемах был одним из переданных российской стороне лиц в рамках обмена 7 сентября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цемах от сделки со следствием отказался — ексгенпрокурор
Цемах — бывший “командир ПВО” группировки “ДНР” в городе Снежное, вблизи которого был сбит малазийский “Боинг” рейса MH17. В международной Совместной следственной группе (JIT), занимающейся расследованием этого дела, называют Цемах “интересным человеком для следствия”.
Напомним, глава МИД Нидерландов сообщил в письме правительству о попытках помешать Украине передать Цемах РФ. А прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать Цемах, которого Украина передала России согласно условиям обмена пленными.