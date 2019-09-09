РФ може видати Цемаха до Нідерландів — адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Російська Федерація може видати до Нідерландів ключового свідка у справі про катастрофу Boeing MH17 Володимира Цемаха. Про це повідомив адвокат Микола Полозов на радіо “НВ”, передає УНН.
“Росія потенційно може видати Голландії Цемаха, тому що він не є громадянином Росії, він є громадянином іншої держави (України — ред). Будуть вони видавати чи ні, це вже питання політичної волі”, — сказав адвокат.
За словами правозахисника, відмова від показань з боку Цемаха буде виглядати досить безглуздо, тому що тоді буде два види доказів — отримані в Україні та отримані в Росії. Свідчення Росії будуть сприйматися більш критично.
Як зазначив адвокат, свідчення, які надав Цемах нідерландському слідству перед обміном, придатні для Гаазького трибуналу.
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Нагадаємо, глава МЗС Нідерландів повідомив у листі уряду про спроби перешкодити Україні передати Цемаха РФ. А прокуратура Нідерландів попросила Росію видати Цемаха, якого Україна передала Росії згідно з умовами обміну полоненими.