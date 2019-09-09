РФ может выдать Цемаха в Нидерланды — адвокат

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 104388 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 118204 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 109851 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 116197 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 122802 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149689 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149631 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140604 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 191705 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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РФ может выдать Цемаха в Нидерланды — адвокат

РФ может выдать Цемаха в Нидерланды — адвокат

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Российская Федерация может выдать в Нидерланды ключевого свидетеля по делу о катастрофе Boeing MH17 Владимира Цемаха. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на радио “НВ”, передает УНН

“Россия потенциально может выдать Голландии Цемаха, потому что он не является гражданином России, он является гражданином другого государства (Украина — ред). Будут они выдавать или нет, это уже вопрос политической воли”, — сказал адвокат.

По словам правозащитника, отказ от показаний со стороны Цемаха будет выглядеть довольно глупо, потому что тогда будет два вида доказательств — полученные в Украине и полученные в России. Свидетельства России будут восприниматься более критично.

Как отметил адвокат, показания, которые дал Цемах нидерландском следствию перед обменом, пригодные для Гаагского трибунала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цемах от сделки со следствием отказался — ексгенпрокурор

Напомним, глава МИД Нидерландов сообщил в письме правительству о попытках помешать Украине передать Цемаха РФ. А прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать Цемаха, которого Украина передала России согласно условиям обмена пленными.

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