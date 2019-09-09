РФ может выдать Цемаха в Нидерланды — адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Российская Федерация может выдать в Нидерланды ключевого свидетеля по делу о катастрофе Boeing MH17 Владимира Цемаха. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на радио “НВ”, передает УНН.
“Россия потенциально может выдать Голландии Цемаха, потому что он не является гражданином России, он является гражданином другого государства (Украина — ред). Будут они выдавать или нет, это уже вопрос политической воли”, — сказал адвокат.
По словам правозащитника, отказ от показаний со стороны Цемаха будет выглядеть довольно глупо, потому что тогда будет два вида доказательств — полученные в Украине и полученные в России. Свидетельства России будут восприниматься более критично.
Как отметил адвокат, показания, которые дал Цемах нидерландском следствию перед обменом, пригодные для Гаагского трибунала.
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Напомним, глава МИД Нидерландов сообщил в письме правительству о попытках помешать Украине передать Цемаха РФ. А прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать Цемаха, которого Украина передала России согласно условиям обмена пленными.