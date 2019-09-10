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ПАРЄ: у Росії Цемах теж має бути доступним для слідчих у справі про МН17

ПАРЄ: у Росії Цемах теж має бути доступним для слідчих у справі про МН17

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Голова комітету ПАРЄ з юридичних питань та прав людини Торхілдур Сунна Айварсдоттір заявила 9 вересня, що вітає обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією, повідомляється на сайті асамблеї, передає УНН.

Водночас, за словами чиновниці, Володимир Цемах як особа, що цікавить слідчих у справі щодо збиття рейсу MH17, повинен залишатися доступним нідерландським органам, які розслідували цю справу.

“Те, що Україна дозволила пану Цемаху поїхати до Росії, не означає, що йому більше не потрібно співпрацювати у розслідуванні цієї жахливої події. Росія є державою-членом Ради Європи і як така юридично зобов’язана боротися з безкарністю”, — зазначила Айварсдоттір.

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За її словами, у жовтні комітет з юридичних питань призначить доповідача, який висловить оцінку прогресу у розслідуванні згаданої справи.

Володимир Цемах був однією із переданих російській стороні осіб у рамках обміну 7 вересня.

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Цемах — колишній “командир ППО” угруповання “ДНР” у місті Сніжне, поблизу якого був збитий малайзійський “Боїнг” рейсу MH17. У міжнародній Спільній слідчій групі (JIT), що займається розслідуванням цієї справи, називають Цемаха “цікавою людиною для слідства”.

Нагадаємо, глава МЗС Нідерландів повідомив у листі уряду про спроби перешкодити Україні передати Цемаха РФ. А прокуратура Нідерландів попросила Росію видати Цемаха, якого Україна передала Росії згідно з умовами обміну полоненими.

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