Партизаны раскрыли позиции российских войск на Запорожском направлении - "АТЕШ"
Киев • УНН
Украинские партизаны раскрыли расположение тыловой позиции подразделения БАРС оккупационных войск рф в Донецкой области. Обнаружена замаскированная бронетехника и полевой склад, а также зафиксировано прибытие командования.
Украинские партизаны передали информацию о тыловой позиции подразделения БАРС оккупационных войск в Донецкой области. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.
Наши агенты из числа военнослужащих рф передали информацию о тыловой позиции подразделения БАРС оккупационных войск в Донецкой области. Также зафиксировано прибытие командования на позиции, что свидетельствует о ее важности для россиян,
Детали
На позиции обнаружена замаскированная бронетехника в лесопосадке, а также полевой склад.
Партизаны отметили, что "БАРС" - это подразделения добровольцев из российских регионов, приравненные к мобилизованным.
В "АТЕШ" добавили, что собранные данные разведки позволят глубже понять расположение сил и подготовить дальнейшие действия.
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