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Что такое превентивные отключения, как работают и ждать ли их в будущем: в YASNO ответили
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Партизаны раскрыли позиции российских войск на Запорожском направлении - "АТЕШ"

Партизаны раскрыли позиции российских войск на Запорожском направлении - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

20:46 • 269 просмотра

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Украинские партизаны раскрыли расположение тыловой позиции подразделения БАРС оккупационных войск рф в Донецкой области. Обнаружена замаскированная бронетехника и полевой склад, а также зафиксировано прибытие командования.

Украинские партизаны передали информацию о тыловой позиции подразделения БАРС оккупационных войск в Донецкой области. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Наши агенты из числа военнослужащих рф передали информацию о тыловой позиции подразделения БАРС оккупационных войск в Донецкой области. Также зафиксировано прибытие командования на позиции, что свидетельствует о ее важности для россиян,

- говорится в сообщении.

Детали

На позиции обнаружена замаскированная бронетехника в лесопосадке, а также полевой склад.

Партизаны отметили, что "БАРС" - это подразделения добровольцев из российских регионов, приравненные к мобилизованным.

В "АТЕШ" добавили, что собранные данные разведки позволят глубже понять расположение сил и подготовить дальнейшие действия.

РЛС кругового обзора обнаружена агентами «АТЕШ» в бухте под оккупированным Севастополем8 ноября 2024, 14:25 • 17385 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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