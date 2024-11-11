Партизаны раскрыли позиции российских войск на Запорожском направлении - "АТЕШ"

Украинские партизаны передали информацию о тыловой позиции подразделения БАРС оккупационных войск в Донецкой области. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Наши агенты из числа военнослужащих рф передали информацию о тыловой позиции подразделения БАРС оккупационных войск в Донецкой области. Также зафиксировано прибытие командования на позиции, что свидетельствует о ее важности для россиян, - говорится в сообщении.

Детали

На позиции обнаружена замаскированная бронетехника в лесопосадке, а также полевой склад.

Партизаны отметили, что "БАРС" - это подразделения добровольцев из российских регионов, приравненные к мобилизованным.

В "АТЕШ" добавили, что собранные данные разведки позволят глубже понять расположение сил и подготовить дальнейшие действия.

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