Парламентские партии должны подать финансовые отчеты до 26 марта 2024 года - закон

Вчера, 26 декабря, вступил в силу закон, который восстанавливает обязательную финансовую отчетность политических партий. Парламентские партии должны подать финансовые отчеты за 2020-2022 годы до 26 марта 2024 года, сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, пишет УНН.

Детали

26 декабря 2023 года, вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования государственного финансирования и контроля за деятельностью политических партий" от 23.08.2023 №3337-IX" - сообщают в НАПК.

Отмечается, что парламентские партии должны подать отчеты за 2020-2022 годы до 26 марта 2024 года года, другие партии - до 26 апреля 2024 года.

Отчеты за 2020 год политические партии должны подать в бумажной форме, а также в электронном виде с закрытыми персональными данными. За другие годы они должны подать отчеты исключительно в реестр POLITDATA. Также партии за период 2020-2023 годов могут подать на выбор отчеты за кварталы или за год.

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Также закон освобождает политические партии от ответственности за представление отчета с недостоверной информации в течение военного положения при наличии соответствующих обстоятельств.

Напомним,

В конце августа Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, который восстанавливает обязательную финансовую отчетность политических партий. 26 сентября закон был подписан Президентом Владимиром Зеленским.