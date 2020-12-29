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Парламент Черногории принял просербские поправки в закон "О свободе вероисповедания"

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Скупщина (парламент) Черногории приняла поправки к закону о свободе вероисповедания, вызвавшему многотысячные просербские протесты верующих в Черногории в 2019 году и ставшему причиной смены власти в стране. Голосование прошло глубокой ночью во вторник, сообщает национальное телевидение Черногории RTCG, пишет УНН.

Парламент Черногории принял просербские поправки в закон "О свободе вероисповедания"

За внесение поправок в закон проголосовал 41 депутат из 81. Оппозиция отказалась принимать участие в заседании. Принятие поправок депутаты, которые были на заседании, встретили аплодисментами.

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич назвал поправки “победой правового государства и народа, который защищал государство на улицах на протяжении 12 месяцев”. “Вопреки обструкциям и нарушению конституции, парламент Черногории принял сегодня изменения в Закон о свободе вероисповедания. Таким образом год спустя исправлена несправедливость, которую хотел совершить бывший режим, трактуя Сербскую православную церковь (в стране) как имущество Черногории”, — заявил премьер. По его словам, теперь “все религиозные общины без исключения равны перед законом”.

Ранее министр юстиции страны Владимир Лепосавич внес предложения о поправках к закону, которые подразумевали исключение статей, связанных с имуществом религиозных общин. Правительство признало, что принятие закона “О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин” 27 декабря 2019 года проходило с нарушениями: депутаты оппозиции были арестованы в тот день прямо в здании парламента, после чего коалиция вокруг партии президента Мило Джукановича приняла закон, что “вызвало самые массовые протесты в истории Черногории”.

Заседание парламента Черногории:

Массовые просербские акции протеста прихожан Сербской православной церкви (СПЦ) проходили с января по октябрь 2020 года в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) в знак протеста против якобы притеснения СПЦ в Черногории. В результате акций Демократическая партия социалистов Черногории во главе с Джукановичем проиграла парламентские выборы и перешла в оппозицию.

Джуканович неоднократно обвинял Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявлял, что будет добиваться автокефалии для черногорской церкви по примеру Украины. Именно в рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон о свободе вероисповедания и статусе религиозных общин, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь шла о более чем 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

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