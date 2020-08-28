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Напередодні виборів у Чорногорії знову пройшли масові просербські демонстрації "православних вірян"

Київ • УНН

 • 19574 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Масові ходи прихожан Чорногорсько-Приморської митрополії Сербської православної церкви (СПЦ) пройшли в четвер у найбільших містах Чорногорії. Як повідомив портал IN4S, протест у другому за величиною місті країни Нікшичі очолив лідер опозиції професор Здравко Крівокапіч, пише УНН.

Напередодні виборів у Чорногорії знову пройшли масові просербські демонстрації "православних вірян"

За даними порталу, Крівокапіч закликав присутніх “ручкою і олівцем протистояти владі” на майбутніх виборах і “вибрати правду і краще майбутнє, якого всі заслуговують”. За його словами, “перемога опозиції неминуча, а чинна влада повинна піти”.

Масові акції пройшли також у містах Плевля, Беране, Бієло-Поле, в них віруючі протестували проти закону про свободу віросповідання, що “утискає” інтереси СПЦ. Присутні пройшли вулицями своїх міст з червоно-синьо-білими прапорами — історичними прапорами Чорногорії та Сербії, скандуючи: “Не віддамо святині!”.

На парламентських виборах 30 серпня ключову роль може зіграти позиція православної церкви. Нібито “гоніння влади і спроби відібрати в церкви її майно” привели до масових багатомісячних молитовних протестів (літіям). Напередодні виборів митрополит Чорногорсько-Приморський Амфілохій закликав вірян активно брати участь в народному волевиявленні і “голосувати по совісті”, за “людську гідність, а не за тих, хто будує майбутнє Чорногорії на помилковій ідеології, безбожній і антирелігійній”.

Парафіяни Сербської православної церкви з кінця 2019 року проводять в Чорногорії, Сербії та Республіці Сербській (входить до складу Боснії і Герцеговини) масові акції в знак протесту проти “утиску СПЦ в Чорногорії”, де в ніч на 27 грудня 2019 року парламент прийняв закон “Про свободу віросповідання та переконань і правове становище релігійних громад”. На його підтримку проголосували 45 депутатів в 81-містному парламенті з 45 присутніх, документ розглядався після затримання поліцією всіх депутатів від опозиції. 28 грудня його підписав президент Міло Джукановіч.

Він звинувачує СПЦ в спробі зберегти релігійну монополію в країні. Президент заявив, що буде домагатися автокефалії для чорногорської церкви за прикладом України. В рамках створення нової церкви влада країни має намір вилучати церковну власність у СПЦ. Йдеться про більш ніж 650 святинь, включаючи шанований в православному світі монастир Острог.

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