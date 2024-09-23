Папа Франциск отменил аудиенции из-за простуды
Киев • УНН
Папа Римский Франциск отменил понедельничные аудиенции из-за легкой простуды. Это также профилактическая мера перед запланированным на 26-29 сентября апостольским путешествием в Люксембург и Бельгию.
Понедельничные аудиенции Папы Римского Франциска отменены из-за легкой простуды, сообщила пресс-служба Святого Престола, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.
Детали
«Запланированные на утро 23 сентября 2024 года встречи Папы Франциска отменены из-за легкой простуды», - сообщила пресс-служба Святого Престола.
В пресс-службе Святого Престола пояснили, что отмена сегодняшних встреч также является профилактической мерой в связи с путешествием в Люксембург и Бельгию, которое запланировано на ближайшие дни.
«В связи с легкими проявлениями простуды, а также в качестве профилактической меры ввиду запланированного на ближайшие дни путешествия, папские аудиенции, запланированные на сегодня, отменены», - говорится в сообщении
Дополнение
С 26 по 29 сентября запланировано апостольское путешествие Святейшего Отца в Люксембург и Бельгию. Это 46-е путешествие его понтификата состоится всего через неполные две недели после его поездки в Юго-Восточную Азию и Океанию.