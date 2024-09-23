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Папа Франциск скасував аудієнції через застуду

Папа Франциск скасував аудієнції через застуду

Київ • УНН

 • 14839 перегляди

Папа Римський Франциск скасував понеділкові аудієнції через легку застуду. Це також профілактичний захід перед запланованою на 26-29 вересня апостольською подорожжю до Люксембургу та Бельгії.

Понеділкові аудієнції Папи Римського Франциска скасовано через легку застуду, повідомила пресслужба Святого Престолу, пише УНН з посиланням на Vatican News.

Деталі

"Заплановані на ранок 23 вересня 2024 року зустрічі Папи Франциска скасовані через легку застуду", - сповістила пресслужба Святого Престолу.

У пресслужбі Святого Престолу пояснили, що скасування сьогоднішніх зустрічей також є профілактичним заходом у зв'язку з подорожжю в Люксембург та Бельгію, яка запланована на найближчі дні.

"У зв'язку з легкими проявами застуди, а також як профілактичний захід з огляду на заплановану на найближчі дні подорож, папські аудієнції, заплановані на сьогодні, скасовано", - ідеться у повідомленні

Доповнення

З 26 по 29 вересня запланована апостольська подорож Святішого Отця в Люксембург і Бельгію. Ця 46-та подорож його понтифікату відбудеться всього через неповні два тижня після його поїздки в Південно-Східну Азію та Океанію.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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papa-frantsyskПапа Франциск
liuksemburhЛюксембург
belhiiaБельгія

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