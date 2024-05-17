Памятнику быть, но для определения его границ еще нужны выводы археологов - о результатах обсуждения судьбы Китаева в КГГА

Дискуссия относительно возможного девелоперского проекта в Китаево сегодня продолжилась в Киевском горсовете. Здесь рассматривали петицию №12969, за которую голосовали киевляне. О позиции всех сторон и предварительные выводы Постоянной комиссии по вопросам сохранения и защиты культурного наследия - коротко.

Детали

Суть петиции. Противники проекта требуют передачи арендованной земли на юге Киева в госсобственность. И речь не только об участках в Китаеве. Хотя название петиции и говорит о "защите поселения в урочище Китаев", но под горячую руку активной общины попали еще и другие территории, которые с 2007 года находятся в аренде "Киевской овощной фабрики" - в Самбурках и Болгарском.

Также в ходе обсуждений, выяснилась очень интересная деталь. У авторов петиции есть потенциальный конфликт интересов. Как они сами заявили на Комиссии, их частные дома находятся на территории Памятника. И возникает риторический вопрос. Так эти дома должны быть снесены?

Сторонники петиции настаивают на том, что артефакты древнерусской эпохи присутствуют на арендованных в Китаеве участках рядом с определенными границами памятника. Хотя при уточнении информации сами не отрицают - документально это не подтверждено, ранее делалось только точечное шурфование территории. Поэтому единственный метод понять, действительно ли стоит расширить охранную зону памятника, - только в проведении археологического исследования. Председатель комиссии Ярослав Федоренко предложил обязать пользователя провести такое исследование, но с обязательным привлечением только Государственного института археологии. Ранее компания-девелопер сама выступала с предложением профинансировать раскопки, а затем безапелляционно выполнить требования ученых и Минкульта.

Мы против работ, которые не разрешены действующим законодательством и не согласованы с Министерством культуры и Департаментом. Но если есть меценатские деньги, которые пользователь хочет направить на меценатское дело - пусть направляет - сказал на обсуждении Ярослав Федоренко.

На заседании представители пользователя подтвердили согласие направить частный ресурс на исследование участков, граничащих с памятниками. Более того, в случае обнаружения археологических памятников, инвестор готов рассмотреть возможность финансирования культурного пространства на этой территории для Киевлян и гостей столицы.