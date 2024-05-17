Пам’ятці бути, але для визначення її кордонів ще потрібні висновки археологів - про результати обговорення долі Китаєва в КМДА

Дискусія щодо можливого девелоперського проєкту в Китаїво сьогодні продовжилась в Київській міськраді. Тут розглядали петицію №12969, за яку голосували кияни. Про позиції всіх сторін та попередні висновки Постійної комісії з питань збереження та захисту культурної спадщини - коротко.

Деталі

Суть петиції. Противники проєкту вимагають передачі орендованої землі на півдні Києва в держвласність. І мова не лише про ділянки в Китаєві. Хоч назва петиції і говорить про "захист поселення в урочищі Китаїв", але під гарячу руку активної громади потрапили ще й інші території, які з 2007 року перебувають в оренді "Київської овочевої фабрики" – в Самбурках та Болгарському.

Також в ході обговорень, з’ясувалася дуже цікава деталь. У авторів петиції є потенційний конфлікт інтересів. Як вони самі заявили на Комісії, їхні приватні будинки знаходяться на території Пам'ятки. І виникає риторичне питання. Так ці будинки мають бути знесені?

Прихильники петиції наполягають на тому, що артефакти давньоруської доби присутні на орендованих в Китаєві ділянках поруч із визначеними межами пам’ятки. Хоча при уточненні інформації самі не заперечують – документально це не підтверджено, раніше робилось лише точкове шурфування території. Тож єдиний метод зрозуміти, чи дійсно варто розширити охоронну зону пам’ятки, - лише у проведенні археологічного дослідження. Голова комісії Ярослав Федоренко запропонував зобов’язати користувача провести таке дослідження, але з обов’язковим залученням лише Державного інституту археології. Раніше компанія-девелопер сама виступала з пропозицією профінансувати розкопки, а потім безапеляційно виконати вимоги науковців та Мінкульту.

Ми проти робіт, які не дозволені чинним законодавством та не погоджені з Міністерством культури та Департаментом. Але якщо є меценатські гроші, які користувач хоче направити на меценатську справу – нехай направляє