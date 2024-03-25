Отрезанные от оборудования в Крыму: в ВМС прокомментировали, почему рф не использовала "Калибры" во время последних массированных ударов

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук видит у российских войск по меньшей мере проблему с загрузкой ракет "Калибр" на ракетоносители в условиях отрезанности от нужного оборудования во временно оккупированном Крыму. Об этом он сказал в эфире телемарафона в понедельник, комментируя, почему враг не использовал "Калибры" во время последних массированных ударов, пишет УНН.

Мы можем сделать вывод из той картины, которую видим, - это отсутствие применения в течение уже многих месяцев ("Калибров" - ред.), с единственным исключением, подтвержденным - после уничтожения "цезаря куникова" они выпустили 4 ракеты ("Калибр" - ред.). Остальное время они ракетоносители морского базирования не применяют. Причин может быть несколько. Одна из них это проблемы с оборудованием для загрузки этих ракет, которое остается до сих пор в Крыму. И таким образом эти корабли фактически отрезаны от этой системы загрузки, ведь в Крыму они сейчас не базируются. Особенно ракетоносители, за исключением одной единицы - это корабль "циклон", который используется в качестве корабля прикрытия ПВО - сказал Плетенчук.

В общем Плетенчук выразил удивление, ведь доставить ракеты в новороссийск не является такой уж проблемой, а проблема остается только с загрузкой, и "почему страна, которая себя называет "сверхдержавой", до сих пор не нашла соответствующего размера краны" - вызывает некоторое недоумение.

"Конечно, нельзя рассчитывать, что это будет продолжаться вечно - враг пытается эту проблему решить. Но, скорее всего, кроме проблемы с загрузкой, у них есть еще какие-то проблемы, возможно, с производством", - отметил спикер ВМС.

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