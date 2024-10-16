Отопительный сезон в Киеве: с теплом уже 234 социальных объекта, жилые дома начнут подключать при похолодании
Киев • УНН
В Киеве подключили к отоплению 234 здания социальной сферы, включая школы, детсады и больницы. Жилые дома подключат, когда среднесуточная температура опустится до +8°C в течение трех суток.
В Киеве подключили к отоплению 234 здания социальной сферы, включая школы, детсады и больницы. Жилые дома подключат, когда среднесуточная температура опустится до +8°C в течение трех суток, сообщил в среду мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В Киеве к теплу уже подключили 234 здания социальной сферы. Среди них - 85 школ, 96 детских садов, 42 лечебных учреждения. В частности, 28 стационаров, 11 административных зданий, а также учреждений социально-бытового направления", - написал Кличко.
Мэр Киева отметил, что "жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8С в течение трех суток и будет сохраняться тенденция существенного похолодания".
Напомним
С понедельника, 14 октября, Киев решил начать отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города. Тепло будут подключать по индивидуальным заявкам руководителей этих учреждений, учитывая функциональную специфику.